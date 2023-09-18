المسلماني: الأمة العربية لديها تاريخ كبير وستقاوم التحديات

أكد الإعلامى أحمد المسلمانى، أنه من المهم أن نكون أمة عربية واحدة فى التعاون،مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسى فى قمة الجزائر 2022 يؤكد على رؤية الدولة المصرية للقومية العربية الجديدة.

وقال احمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن يجب الثقة فى الأمة العربية أن لديها تاريخ كبير، مما يعزز المناعة الحضارية والسياسية فى مقاومة التحديات.

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أننا فى عصر تكتلات وليست جزء من الماضى، لكنها جزء من الحاضر والمستقبل، وتحديات الماضى ليست كالحالية، مؤكدا أن هناك تكتل أوروبى وبريكس، ومنظمة شنجهاى.

كيان واحد

وأشار أحمد المسلماني إلى أن القومية العربية وروحها قائم، ونسلتهم روحها من الشعور داخل هذه الأمة انها كيان واحد.