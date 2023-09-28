موعد بدء الدراسة و20 قرار نهائي| ماذا سيعلن وزير التعليم اليوم ؟

يعقد اليوم الخميس ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمراً صحفياً مهماً في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك بحضور عددا من قيادات الوزارة .

وخلال مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، سوف يتم الاعلان عن تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وسوف يؤكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس على النقاط التالية :