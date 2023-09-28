موعد بدء الدراسة و20 قرار نهائي| ماذا سيعلن وزير التعليم اليوم ؟

يعقد اليوم الخميس ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمراً صحفياً مهماً في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك بحضور عددا من قيادات الوزارة .
وخلال مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، سوف يتم الاعلان عن تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .
وسوف يؤكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس على النقاط التالية :
- كل ما يقال عن تأجيل الدراسة في المدارس شائعات ولا تراجع عن انطلاق العام الدراسي 30 سبتمبر
- تعليمات رسمية لجميع المدارس بحسن استقبال الطلاب في المدارس والاحتفال بهم في أول يوم دراسي
- التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي
- ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية..والالتزام بتحية العلم
- بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية مركزيا وإتاحتها لجميع الطلاب..إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية
- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم
- تفعيل معارض "أهلا مدرستى" للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر
- الوزارة أعدت مواد تعليمية وتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي وأتاحتها على موقع الوزارة والمديريات التعليمية
- تعليمات رسمية بالاهتمام بالشكل العام والحضارى للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار
- تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية وجزء من دورنا التربوى
- إلزام المدارس بتطبيق القرار الوزاري الخاص بـ لائحة الانضباط المدرسي وإرسالها للسادة المحافظين لمتابعة تطبيقها
- أمن وأمان الطالب أولوية..والدولة المصرية مهتمة بأبنائها وبتطوير العملية التعليمية
- أولياء الأمور جزء هام لا يتجزأ عن العملية التعليمية وسيتم تخصيص وقت محدد لمقابلتهم والاستماع لاستفساراتهم
- إعداد بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة
- تطوير مناهج المرحلة الإعدادية يرتكز على المفاهيم الكبرى والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لدى الطلاب.. وهدفنا الأسمى جودة حياة الطلاب وأسرهم
- ضم أوائل الصف الأول الثانوي من مدارس STEM على مستوى الجمهورية لمدرسة العباقرة
- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس
- تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بمجموعات الدعم المدرسي في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات
- وضع آليات لتعزيز التفاعل وتحقيق التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين على القنوات والمنصات التعليمية
- تعظيم الاستفادة من المحتوى التعليمي خلال فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية