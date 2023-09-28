فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

تعتبر السيارة فيات تيبو أشهر إصدارات العلامة التجارية فيات بالسوق المصري، وتعتبر منافساً لسيارة تويوتا كورولا، كما تعد أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات وذلك وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بالإضافة للعديد من التيسيرات الآخرى.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة الأساسية)

فيات تيبو موديل 2019 بقيمة 3,034 دولار.

فيات تيبو موديل 2020 بقيمة 3,046 دولار.

فيات تيبو موديل 2021 بقيمة 3,480 دولار.

فيات تيبو موديل 2022 بقيمة 4,871 دولار.

فيات تيبو موديل 2023 بقيمة 5,212 دولار.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة المتوسطة)

فيات تيبو موديل 2019 بقيمة 3,125 دولار.

فيات تيبو موديل 2020 بقيمة 3,138 دولار.

فيات تيبو موديل 2021 بقيمة 3,585 دولار.

فيات تيبو موديل 2022 بقيمة 5,017 دولار.

فيات تيبو موديل 2023 بقيمة 5,369 دولار

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة الأساسية)

فيات تيبو موديل 2019 بقيمة 3,216 دولار.

فيات تيبو موديل 2020 بقيمة 3,229 دولار.

فيات تيبو موديل 2021 بقيمة 3,689 دولار.

فيات تيبو موديل 2022 بقيمة 5,163 دولار.

فيات تيبو موديل 2023 بقيمة 5,525 دولار.