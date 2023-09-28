عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

صدى البلد

تعتبر السيارة فيات تيبو أشهر إصدارات العلامة التجارية فيات بالسوق المصري، وتعتبر منافساً لسيارة تويوتا كورولا، كما تعد أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات وذلك وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بالإضافة للعديد من التيسيرات الآخرى.

 

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة الأساسية)

فيات تيبو موديل 2019 بقيمة 3,034 دولار.

فيات تيبو موديل 2020 بقيمة 3,046 دولار.

فيات تيبو موديل 2021 بقيمة 3,480 دولار.

فيات تيبو موديل 2022 بقيمة 4,871 دولار.

فيات تيبو موديل 2023 بقيمة 5,212 دولار.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة المتوسطة)

فيات تيبو موديل 2019 بقيمة 3,125 دولار.

فيات تيبو موديل 2020 بقيمة 3,138 دولار.

فيات تيبو موديل 2021 بقيمة 3,585 دولار.

فيات تيبو موديل 2022 بقيمة 5,017 دولار.

فيات تيبو موديل 2023 بقيمة 5,369 دولار

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فيات تيبو (الفئة الأساسية)

فيات تيبو موديل 2019 بقيمة 3,216 دولار.

فيات تيبو موديل 2020 بقيمة 3,229 دولار.

فيات تيبو موديل 2021 بقيمة 3,689 دولار.

فيات تيبو موديل 2022 بقيمة 5,163 دولار.

فيات تيبو موديل 2023 بقيمة 5,525 دولار.

 

الوديعة الدولارية السيارات فيات تيبو الوديعة البنكية فيات تيبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

شركة روسية تشتري مصنع هيونداي في سانت بطرسبرج

سعرها 120 ألف جنيه.. اشتر أرخص سيارات هيونداي

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

بأقل من سعرها محليا.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

موفرة في البنزين.. تويوتا هاتشباك بـ 160 ألف جنيه

سعر أشهر سيارة صينية بالسوق المصري

نيسان تكشف عن أسعار سنترا الجديدة

ترشيحاتنا

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

اندماج كامل في روسيا.. بوتين يعلق على الانتخابات بالمناطق المنضمة حديثا

فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

كيف كان شكل الرسول ﷺ ؟.. ما جاء في كفه وبين منكبيه الشريف

تصميم مختلف.. درة تثير الجدل بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور| شاهد

خلال أسبوع.. أوكرانيا تعاني من 4 كوابيس دبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ