ضعف قوة المؤسسات والحكم.. وكالة موديز: الإغلاق الأمريكي سيؤدي لخفض التصنيف

حذرت وكالة موديز من أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وسط مواجهة في الكونجرس تخاطر بترك الحكومة الفدرالية دون تمويل.

قالت وكالة موديز، وهي آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بعد، يوم الاثنين إن الإغلاق سيكون "سلبيا على الائتمان السيادي الأمريكي".

وجاء هذا التحذير في الوقت الذي حذر فيه زعماء الكونغرس ومسؤولو البيت الأبيض من تزايد احتمالية الإغلاق ما لم يتوصل الجناح اليميني من الجمهوريين في مجلس النواب إلى تسوية مع قيادة حزبهم وصوتوا على مواصلة تمويل الحكومة.

يمكن أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الأحد، مما يؤدي إلى إجازات ملايين العمال وإيقاف أجزاء من الحكومة الفيدرالية.

ولم يكن تقرير موديز قرارًا رسميًا بشأن التصنيف، وقالت المجموعة إن أي إغلاق سيكون على الأرجح قصيرًا، ولن يتأثر بمدفوعات خدمة الدين الحكومية.

لكن الإغلاق من شأنه أن "يسلط الضوء على ضعف قوة المؤسسات والحكم في الولايات المتحدة مقارنة بالدول السيادية الأخرى ذات التصنيف AAA" ويظهر "القيود الكبيرة التي يفرضها الاستقطاب السياسي المتزايد على عملية صنع السياسات المالية في وقت تتراجع فيه القوة المالية، مدفوعة بتوسع العجز المالي، وتدهور القدرة على تحمل الديون”.

ويأتي النزاع الحالي بشأن الميزانية في أعقاب معركة سياسية مطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، أو حد الاقتراض، في وقت سابق من هذا العام.

تصنيف فيتش

أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية المنافسة لوكالة موديز إلى "تآكل الحوكمة" عندما جردت الولايات المتحدة من تصنيفها AAA، ما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم. خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها للولايات المتحدة بعد معركة الميزانية وإغلاق الحكومة في عام 2011.

وعادة ما يؤدي انخفاض التصنيفات الائتمانية إلى رفع تكاليف اقتراض أي بلد، على الرغم من أن التخفيضات السابقة من قبل فيتش وستاندرد آند بورز لم تترك أثرا يذكر. ولم يكن هناك رد فعل فوري من السوق بعد نشر تقرير موديز يوم الاثنين.

ويحتاج أي اتفاق تمويل حكومي إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بهامش ضئيل للغاية.

مجلسا الشيوخ والنواب

وبينما أشار أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ إلى دعمهم لإجراء قصير المدى، يُعرف بالقرار المستمر، لمواصلة تمويل الحكومة، رفض العديد من الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب، الذين يطالبون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، التوصل إلى حل وسط.

وأصر رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي يوم الاثنين على إمكانية تجنب الإغلاق. "لماذا يريدون التوقف عن دفع رواتب القوات، أو التوقف عن دفع رواتب عملاء الحدود أو خفر السواحل؟" قال في إشارة إلى الرافضين في حزبه. "أنا لا أفهم كيف يجعلك هذا أقوى."

لكن تعليقاته تم تقويضها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الحالي في الانتخابات التمهيدية، الذي استخدم منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الجمهوريين على متابعة تهديدهم بالإغلاق، قائلًا إن اللوم العام سيقع على عاتق الرئيس جو بايدن.

وردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الاثنين قائلة إن ذلك سيكون بمثابة "إغلاق جمهوري". وأضافت: “الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب”. . . يقودوننا نحو إغلاق حكومي لا ينبغي أن يحدث”.