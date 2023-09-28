وكيل صحةالقليوبية يتفقد المركز الطبي بقليوب ويشيد بالأداء المتميز

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتفقد المركز الطبي بقليوب وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.



وشملت الجولة تفقد وكيل الوزارة جميع عيادات المركز ، وغرفة الطوارئ ، واطمأن علي توافر أدوية ومستلزمات دولاب الطوارئ ،وتابع أعمال مكتب الصحة من تسجيل مواليد ووفيات ، وتأكد من توافر الطعوم واللقاحات.



كما تابع وكيل الوزارة الخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية مثل فحص المرأة والأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي وغيرها.



وأشاد الجزار بمعدلات الأداء العالية بجميع أقسام المركز وعلي رأسهم العاملين بقسم تنظيم الأسرة ، تحت إشراف الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ، وتقدم بالشكر لجميع العاملين بالمركز لأداءهم المتميز .



وفي نهاية زيارته صرح وكيل الوزارة بأنه سيتم إدراج المركز ضمن الأماكن المرشحة للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة بالتنسيق مع هيئة الجودة بوزارة الصحة.