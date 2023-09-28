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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يقبل يد هالة سرحان على المسرح

محمد رمضان وهالة
محمد رمضان وهالة سرحان

انطلقت أمس الدورة الـ 14 من مهرجان الفضائيات العربية فى أحد الفنادق الكبري بالتجمع، وحرص على التواجد مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد رمضان، درة، أحمد فهيم وغيرهم.

كما تم تكريم كل من دنيا سمير غانم، محمد سامي ، مي عمر ، هاني البحيري ، زينة، اسعاد يونس ، كارمن سليمان ، هنا الزاهد ، رنا رئيس . 

وحرص الفنان محمد رمضان علي تقبيل يد الفنانة هالة سرحان ، خلال تواجدها علي المسرح .

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حرص الفنان محمد رمضان على حضور اليوم فعاليات الدورة 14 من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك من أجل استلام جائزته عن مسلسل جعفر العمدة.


مسلسل جعفر العمدة شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة.

 بالاضافة إلى عصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى

الاعلامية هالة سرحان أحمد فهيم الدورة الـ 14 الفنانة إسعاد يونس الفنان محمد رمضان الفضائيات العربية جعفر العمدة هنا الزاهد دنيا سمير غانم

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