الجمهورية الجديدة|برلماني: الرئيس السيسي حقق إنجازات على أرض الواقع لا حصر لها

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، خلال توقيعه على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في 10 و11 و12 ديسمبر 2023 أن الرئيس السيسى حقق إنجازات على أرض الواقع لا حصر لها ونحن الآن في الجمهورية الجديدة .

وأكد أحمد أبو زيد أن ذلك يأتي رداً للجميل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للدولة المصرية واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية والطفرة غير المسبوقة في مختلف قطاعات الدولة والاستقرار التى شهدتها مصر.

ووجّه النائب أحمد أبو زيد رسالة للمواطنين، مشددا على ضرورة المشاركة بإيجابية في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتي ترسم مستقبل البلاد في الفترة المقبلة.