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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أحداث الحلقات الأولى من مسلسل نصي الثاني

نصي الثاني
نصي الثاني

أذيعت الحلقات الأولى من مسلسل “نصي الثاني” ، عبر منصة شاهد VIP ، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي.

 

وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل ظهور عائلة نادي “ علي ربيع ” ، والتى تتكون من والدته “ سلوي عثمان ” ، ووالده “ محمود البزاوي ” ، وشقيقته ، والذين تحاولون إيجاد عروسة مناسبة له.

 

وتاتي أحداث الحلقات الاولي، عن إعجاب “ نادي ” بزميلته فى العمل “ ميرنا نور الدين ”  ، الا انه لا يجد الطريقة المناسبة للتعرف عليها ، ويجد كارت داخل محل جده الراحل ، يساعد على ان يحدث إعجاب مع الفتاة التى يقوم بكتابة أسمها فيه ، الا ان هذا الاعجاب لا يدوم كثيراً .

يضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف..

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علي ربيع.. رحلة البحث عن الحب:

 

يوضح علي ربيع أن "نادي حمدي النادي هو شاب بسيط "مالوش علاقة بالحب"، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني"، لافتاً إلى أنه لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها. هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية. وهو لا يريد أن يتزوج زواج صالونات، لأنه يعتقد أن هذا النوع من الزواج لا يضمن السعادة الزوجية. هذا باختصار ما نراه في الحلقات العشر". ويشير أن "في كل حلقة معنا نجمة سنتعرف إلى قصة نادي معها". ويشير ربيع إلى أن "بطاقة سحرية تقع في يد نادي، كلما كتب اسماً عليها وجد فتاة بالاسم نفسه تقع في حبه، لكن الحبكة ليست مبنية على هذا الأمر بالتحديد"، متوجهاً بالشكر إلى "كل النجمات اللاتي كن ضيفات شرف في المسلسل". ويردف قائلاً أن "العديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دوراً رائعاً".  

علي ربيع سلوي عثمان شاهد VIP سليمان عيد مرعى البريمو محمود البزاوي محمد رمضان ميرنا نور الدين

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