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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار التوافد على مكاتب الشهر العقاري بالزاوية الحمراء لتأييد الرئيس السيسي| صور

صدى البلد

توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مكاتب الشهر العقاري بمنطقة حدائق القبة والزاوية الحمراء، لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة.

في حالة إقبال كثيف من المواطنين على عمل توكيلات للرئيس السيسي، بالشهر العقاري بمناطق مختلفة في محافظة القاهرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل  مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.

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