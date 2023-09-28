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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: العلاقات بين القاهرة وروسيا استراتيجية وتاريخية

مصر وروسيا
مصر وروسيا

أشاد النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع  نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور كل من سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وفايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعدد من كبار المسئولين الروس، معتبراً نقل أمين مجلس الأمن الروسي تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس السيسى بمثابة دليل قاطع على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين القاهرة وموسكو.


وأشاد "طنطاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بحديث الرئيس السيسى خلال اللقاء عن مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.

وأكد أهمية التعاون بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

كما أشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد الرئيس السيسى موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية، ودعم جميع المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسياً بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة.

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