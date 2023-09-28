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رئيس التحرير
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برلمان

تشريعية النواب تثمن أمر النائب العام بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة دورية مفاجئة

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

ثمن الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية مفاجئة للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون.

ووصف "رمزى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، تكليف النائب العام لأعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين بالمهم وبمثابة ترسيخ وتطبيق حقيقى لاستراتيجية حقوق الإنسان.

تفتيش مفاجئ على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي

وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بقيام أعضاء من النيابة العامة بتفتيش مفاجئ على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من مدى ملاءمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها. 

وثمن حرص أعضاء النيابة العامة على عقد لقاءات مع النزلاء. 

واعتبر الدكتور إيهاب رمزى تأكيد أعضاء النيابة العامة من سلامة حالتهم المعيشية وملاءمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية وانتظام تلقي المرضي منهم للعلاج بصفة دورية والتزام المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من وزارة الداخلية على الاحترام الحقيقى لحقوق جميع النزلاء وتطبيق القانون والمعايير الدولية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووصف الدكتور إيهاب رمزى هذا الاتجاه بأنه عظيم جداً، خاصة بعد أن كانت تتم عمليات التفتيش والرقابة بعد وجود شكاوى ولم تكن عمليات التفتيش تتم بصورة منتظمة. 

وطالب بمراجعة ومراقبة الكثافة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بعد أن أصبحت الكثافة كبيرة حتى يعيش النزلاء فى حياة كريمة ولتحقيق الراحة الحقيقية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية والتقدير للمستشار محمد شوقى، النائب العام، على هذه التكليفات التى تؤكد حرص النيابة العامة على تطبيق نصوص الدستور والقوانين فى مثل هذه الملفات المهمة، موجهاً التحية والتقدير لوزارة الداخلية على حرصها فى تقديم جميع أنواع الرعاية الاجتماعية والإنسانية والصحية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكان المستشار محمد شوقى، النائب العام، أمر بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من تطبيق صحيح القانون.

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