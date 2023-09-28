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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حجازي: حريصون على نجاح مجموعات الدعم هذا العام وسنعقدها بالمدارس المجهزة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في العام الماضي تم تطبيق مجموعات الدعم المدرسي في الترم الثاني، معقبا: “ده كان متأخر جدا بصراحة".

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “هذا العام حرصنا على الإعلان عنها مبكرا لبدء تطبيقها من بدء العام الدراسي الجديد”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم بذل كل الجهود التي تؤدي لنجاح مجموعات الدعم في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني أنه سيكون هناك قنوات اتصال مع ولي الأمر لإبلاغ الأهالي بعدم حضور أبنائهم لمجموعات الدعم.

وتابع: “حرصنا على اختيار مدارس مميزة ببنية تكنولوجية مهيأة لتنظيم مجموعات الدعم المدرسي”. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في مجموعات الدعم المدرسي في العام الدراسي الجديد، بالنسبة لطلاب النقل مجموعاتهم داخل المدرسة، أما الشهادتان الإعدادية والثانوية فكل إدارة ستحدد 3 أو 4 مدارس لعقد مجموعات الدعم لتكون هذه المدارس مجهزة.

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