لجنة تسويق السياحة الثقافية تتوقع موسم شتاء دافئا

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن أهم توقعات موسم الشتاء المقبل، والتي تتمثل في زيادة عدد الليالي السياحية والسائحين المرتقبين ومتوسط معدل إنفاق السائح خلال تجربته السياحية في المقصد المصري.

واعتبرت اللجنة أن الشتاء المقبل دافئ ويحمل مؤشرات إيجابية مقارنة بالمواسم الماضية ويعد الأفضل، ويأتي ذلك في سياق من حالة الاستقرار الذي تشهده مصر.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات صحافية اليوم، الخميس، إن القطاع السياحي استعد لموسم الشتاء المقبل من خلال رحلات مختلفة لطرق أبواب الأسواق المصدرة لحركة السياحة إلى مصر، وذلك عبر المشاركة في المعارض الأثرية والسياحية، وكان آخرها مشاركة القطاع بجناحيه الرسمي والخاص خلال معرض السياحة الروسية، والتي زادت معدلاتها خلال العام الأخير بنسبة 60% مقارنة بعام 2022.

وأضاف أن الرحلات المشتركة بين الغردقة والأقصر، والتي تمثل تنوعا في المنتج السياحي تعد أحد روافد تلك التدفقات والتي يعمل القطاع على تحسينها خلال موسم الشتاْء المقبل.

وأوضح أن السوق الإنجليزية ستقوم بزيادة حجم رحلاتها إلى سوق السياحة الثقافية بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، فيما يعاود التنين الصيني قيادة أسواق جنوب شرق آسيا ليزيد من تدفقاته إلى المقصد المصري، خاصة مدينة الأقصر وأسوان، إضافة إلى عدد من المزارات التي توجد على ضفاف النيل.

وذكر رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن تعزيز التدفقات السالفة يزيد من متوسط إنفاق السائح بنسبة تقترب من 20% مقارنة بعام 2022.

ودعت اللجنة إلى ضرورة التوسع في حجم المشروعات الفندقية في مدينتي الأقصر وأسوان، والتنوع في مستوى تلك الغرف الفندقية من أجل خدمة السائح المرتقب.

وشددت على ضرورة التوسع في حجم أسطول النقل السياحي، خاصة مع تنفيذ العديد من البرامج السياحية على غرار الرحلات المشتركة بين الغردقة والأقصر، والتي تحظى الآن بإقبال من منظمي الرحلات.

في السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أهمية زيادة سعة مطار الأقصر وتطويره بشكل يتناسب مع التدفقات المتوقعة، خاصة أن المدينة تحظى بحالة من الطلب من جانب سياحة المؤتمرات وإقامة المهرجانات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي الذي يدخل إلى خزينة الدولة المصرية ويخلق فرص عمل متنوعة للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.