سرقت الحمار ليه؟ عاطل ينهي حياة عربجي في الجيزة| تفاصيل صادمة

أنهى عاطل حياة آخر في الجيزة، جراء خلافات بينهما بسبب معاتبة المجني عليه له لسرقته دابة خاصة بعربة الكارو ملكه في منطقة الهرم، فقام على أثرها بتسديد طعنة له أودت بحياته.

تفاصيل مقتل عربجي على يد عاطل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى الهرم تضمنت وصول شخص مصاب بجرح نافذ في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

وانتقل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف الملابسات، حيث تبين أن المجني عليه عربجي من منطقة الهرم، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل اتهمه المجني عليه بسرقة دابه ملكه خاصة بعربة كارو.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، في الجيزة، قيام المجني عليه بمعاتبة المتهم على سرقة دابه خاصة بعربة كارو ملكه، فنشبت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة له أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة أمن الجيزة، في القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم التحفظ على جثمان المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام أجهزة أمن الجيزة، حيث قرر أنه تشاجر مع المجني عليه بعد اتهامه له بسرقة الدابه الخاصة به، قام على أثرها بتسديد طعنة له أودت بحياته.