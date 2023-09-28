خالد يوسف يحتفل بعيد ميلاده داخل «الإسكندراني».. صور

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، صورا له من كواليس فيلم “الإسكندراني”.

وقال خالد يوسف، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: "من حسن الطالع أن أحتفل بعيد ميلادي وسط أجواء من البهجة بمولد سيد الخلق صلي الله عليه وسلم وفي لوكيشن تصوير فيلم الإسكندراني".

وقال المخرج خالد يوسف، إنه سعيد بتقديم فيلم “الإسكندراني”، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعتبر نفسه محظوظا بتقديم هذا العمل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقديم أي عمل من كتابته سواء للسينما أو التلفزيون.

وأكد خالد يوسف، أن أحمد العوضي بطل فيلمه الجديد “الإسكندراني”، سيكون بمثابة ميلاد نجم جديد، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا كبيرا قبل وبعد تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وعن وجود مشاهد أو قصص مثيرة للجدل في فيلمه الجديد، قال المخرج الشهير: "كلمة إثارة الجدل مرتبطة بوجود اسم خالد يوسف".

فيلم “الإسكندراني” يشارك فى بطولته كل من زينة وأحمد العوضي وحسين فهمي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ.