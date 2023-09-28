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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8 آلاف مطبوع تجاري خاص بالمنتجات الدوائية بدون تصريح بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 8000 مطبوع تجاري "عبوات كرتونية" خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون، داخل مطبعة بالجيزة.


وكانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية (عبوات كرتونية) خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 8000 مطبوع تجاري "عبوات كرتونية" خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.


وبمواجهة المتهم، أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري ضبط المتهم الهارب.

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