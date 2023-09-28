علا رامي : مشهد البوسة فى حنفى الأبهة ارتجال من عادل إمام| خاص

حلت الفنانة علا رامى ضيفة على موقع صدى البلد ، وتحدثت عن أبرز المحطات فى حياتها الفنية والشخصية.

وكشفت علا رامى تفاصيل مشاركتها فى فيلم "حنفى الأبهة" مع الزعيم عادل إمام.

وقالت علا رامى لعدسة صدى البلد:" عادل إمام اللى رشحنى لبطولة الفيلم بعد مشاركتى فى مسلسل رأفت الهجان، وكنت سعيدة جدا لأنه فنان كبير".

وعن مشهد القبلة أضافت علا رامى :" كان مشهد ارتجالى لأن الفنان عادل إمام نجم مسرح فى الأساس ولديه قدرة كبيرة على الارتجال وسرعة البديهة".

كشفت الفنانة علا رامي، أنها تعرضت للخيانة على يد أحد أزواجها، بسبب تدخل إحدى السيدات والتي كانت تريد أن تكون في علاقة مع زوجها.

وقالت علا رامي خلال لقائها مع برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة “القاهرة اليوم”: أيوه اتخانت.. وواحدة كلمته وهو متجوزني وقالها أنا متجوز قالت لأ هاجي وأعملك مشاكل ويعني إيه تتجوز وتسبني، انسحبت بكل هدوء ومش بدخل في معارك.. حسيت إن ده موقف مش حلو، ويعني ايه يسمحلها تيجي بيتي.

أبو الليف :

وقالت علا رامي خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، إنها انفصلت عن نادر أبو الليف بسبب الجمهور: الناس فرقت ما بينا، عشان شايفنا اننا مش شبه بعض.. الناس كانت بتقول احنا بنحبك لوحدك وبنحب ابو الليف لوحده، مش السوشيال ميديا هي اللي اتحكمت إذا كنا نكمل ولا لأ.. احنا سيبنا بعض عشان في تراكمات كتير حاجات بسيطة على حاجات بسيطة فبقت مشكلة كبيرة، فقولنا كل واحد يروح لحاله أحسن.

واستكملت علا رامي حديثها: بنسأل على بعض لغاية دلوقتي وبنتكلم، وباركتله على جوازه وأطفاله.. وربنا يوفقه في حياته، مقدرناش نستمر مع بعض لظروف كتير.