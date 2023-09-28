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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل إتفاق الأهلي مع الشركة الإيطالية حول أزمة مباريات الدوري الأفريقي

صدى البلد

توصلت إدارة الأهلي لإتفاق نهائي مع الشركة الإيطالية المسئولة عن إدارة ملف بطولة الدوري الأفريقي الذي يشارك الفريق الأحمر في نسخته الأولي.


وتضمن الاتفاق أن تتحمل الشركة الإيطالية إقامة الفريق الأحمر لثلاث ليالي قبل أي مباراة خارجية مع تحمل قيمة سفر الفريق عبر طيران عادي وليس طائرات خاصة.


وفي إتجاه اخر..حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي عقد محاضرة مطولة قبل بدء المران الرئيسي بإستاد مختار التتش حذر خلالها من الاعتماد علي نتيجة مباراة الذهاب التي أنتهت بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال كولر في محاضراته للاعبيه أنهم يجب أن ينسوا هذا الفوز ويدخلوا مباراة الغد وكأنها مواجهة منفصلة تماماً يجب تحقيق الفوز بها .

وبعيداً عن هذا الأمر، اخطر محمود الخطيب رئيس النادي ، الإدارة التنفيذية بانه سيعود للقاهرة مع نهاية الأسبوع الأول بشهر أكتوير خاصة أنه يقضي فترة علاجية حالياً بإحدي مستشفيات فرنسا ، ومن المقرر أن يحدد الخطيب عقب عودته موعد نهائي للمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع إستاد النادي بالشيخ زايد.

إدارة الأهلي بطولة الدوري الأفريقي الفريق الأحمر الشركة الأيطالية مباراة الذهاب

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