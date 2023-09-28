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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة نفعلها يوميا تسبب أصعب أنواع الصداع .. اكتشفها

صدى البلد

يعد صداع التوتر من أكثر المشكلات الصحية المزعجة حيث أنه يسبب آلاما قوية ولايزول بالطرق التقليدية.

صداع التوتر هو النوع الأكثر شيوعا من الصداع وهو ألم أو انزعاج في الرأس أو فروة الرأس أو الرقبة.

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الأسباب
يحدث صداع التوتر عندما تصبح عضلات الرقبة وفروة الرأس متوترة أو تنقبض ويمكن أن تكون تقلصات العضلات استجابة للتوتر أو الاكتئاب أو إصابة الرأس أو القلق.

قد تحدث في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا عند البالغين والمراهقين الأكبر سنًا وهو أكثر شيوعًا قليلًا عند النساء ويميل إلى الانتشار في العائلات و العضلات في هذه المناطق.


طريقة تحريك الجسم أو الوضية  يمكن أن يسبب صداع التوتر وقد تشمل الأنشطة الكتابة أو أي عمل آخر على الكمبيوتر، والعمل الجيد باليدين، واستخدام المجهر.

النوم في غرفة باردة أو النوم مع الرقبة في وضع غير طبيعي قد يؤدي أيضًا إلى حدوث صداع التوتر.

النوم في وضعية خاطئة
النوم في وضعية خاطئة

تشمل المحفزات الأخرى لصداع التوتر ما يلي:

الإجهاد الجسدي أو العاطفي
استخدام الكحول
الكافيين (الكثير أو الانسحاب)
نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية
مشاكل في الأسنان مثل انقباض الفك أو طحن الأسنان
إجهاد العين
الإفراط في التدخين
التعب أو الإجهاد الزائد

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