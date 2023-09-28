هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. الدكتورة سعاد صالح توضح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أسناذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البعض كان يقول إن الاحتفال بميلاد النبي بدعة، مؤكدة أن الغرض من الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف كان يتعامل الرسول مع زوجاته ومع أصحابه، معلقة "الله سبحانه وتعالى قال "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وقالت سعاد صالح، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مي البحيري"، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمثابة قرأنا يمشى على الأرض، في تعاملاته وتوجيهاته للأمة.

بعيدا عن كل ما يغضب الله

وتابعت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإنسان لا بد أن يكون مخلوقا لطاعة الله سبحانه وتعالى، مؤكدة أنه لا بد أن يكون بعيدا عن كل ما يغضب الله.

