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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. الدكتورة سعاد صالح توضح

الدكتورة سعاد صالح،
الدكتورة سعاد صالح، أسناذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أسناذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البعض كان يقول إن الاحتفال بميلاد النبي بدعة، مؤكدة أن الغرض من الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف كان يتعامل الرسول مع زوجاته ومع أصحابه، معلقة "الله سبحانه وتعالى قال "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

 

وقالت سعاد صالح، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مي البحيري"، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمثابة قرأنا يمشى على الأرض، في تعاملاته وتوجيهاته للأمة.

 

 بعيدا عن كل ما يغضب الله

وتابعت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن  الإنسان لا بد أن يكون مخلوقا لطاعة الله سبحانه وتعالى، مؤكدة أنه لا بد أن يكون بعيدا عن كل ما يغضب الله.
 

سعاد صالح جامعة الأزهر الرسول صلى الله عليه وسلم مي البحيري الله سبحانه وتعالى

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