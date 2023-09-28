جنوب السودان وروسيا يعتزمان الإعلان عن إنشاء مصفاة نفط

أكد مسئول رفيع المستوى في جنوب السودان أن الرئيس ميارديت سلفا كير، سيجري مباحثات مع الروسي فلاديمير بوتين، بشأن العلاقات الثنائية وآفاق استثمار الشركات الروسية في قطاعي زراعة الطاقة وصناعة التعدين.

وأضاف المسئول الذي يرافق "كير" في رحلته إلى موسكو، أن جنوب السودان تسعى للاستفادة من الاستثمارات الروسية بطرق متعددة، والتي تشمل إحداها إنشاء مصفاة نفط في منطقة بانتيو، وهي مشروع مشترك بين شركة Safinat الروسية وشركة النيل للبترول (NILEPET)، بحسب ما أوردته صحيفة "سودان تريبيون".

وتوجه الرئيس كير إلى موسكو أمس الأربعاء واستقبله نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو يوريفيتش، وسفير جنوب السودان لدى روسيا تشول تونغ ماياي، ومجموعة من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة في روسيا.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي إن كير والوفد المرافق له موجودون في موسكو استجابة لدعوة سابقة وجهتها السلطات الروسية.

وأضاف: "سيناقشون مجموعة واسعة من القضايا تشمل الأمن والسلام والتعاون الاقتصادي، والصراع الدائر في السودان.