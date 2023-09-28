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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتشاد أعضاء حماة الوطن بمطروح أمام مكاتب الشهر العقاري لدعم السيسي

النائب عيسي او تمر
النائب عيسي او تمر

احتشد أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح من جميع القبائل أمام مكاتب الشهر العقاري في مختلف المدن والمراكز لتحرير توكيلات تزكية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات لدعم حملة «وكلتك كمل مسيرتك» تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماه الوطن.

 

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وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن احتشاد أعضاء الحزب بالمقرات، التي خصصتها الهيئة العليا للانتخابات في 7 مقرات لتحرير توكيلات دعم المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية في مدن «الحمام، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، والضبعة، وبراني، والسلوم، وسيوة»، وفقا لتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماه الوطن.

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لدعم حملة «وكلتك كمل مسيرتك» لدعم الرئيس في الانتخابات، وتوافد أعضاء الحزب على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح للانتخابات، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل وموعد الانتخابات الرئاسية.

وسيطر حماة الوطن بمطروح علي شوارع المحافظة بانتشار اللافتات والدعاية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بتركيب النبرات المضيئة والبوابات تحت عنوان "كمل مشوارك... الشعب اختارك" لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع المطروحي والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، فحفظت محافظة مطروح بنصيب الأسد من المشروعات التنموية وهي خير شاهد على ما يتم إنجازه على أرض الواقع في كافة المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، موضحا أنه يدعم ترشح الرئيس قلبا وقالبا لاستكمال مسيرة التنمية.

اعضاء حزب حماة الوطن وتاييد للرئيس السيسي
اعضاء حزب حماة الوطن وتاييد للرئيس السيسي
اعضاء حزب حماة الوطن وتاييد للرئيس السيسي
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