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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكرا لكل فرد في أرسنال .. النني يرجع للملعب بعد الإصابة

النني
النني

نشر النجم المصري محمد النني صورا من مشاركته فى المباراة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"  

 

وعلق علي الصور قائلًا " لا يوجد شيء، لا شيء على الإطلاق، يمكن مقارنته بالعودة إلى الملعب بعد هذه الفترة الطويلة. وأنتم، يا مشجعي أرسنال، جعلتم الأمر أكثر خصوصية مع ترحيبكم الحار بالأمس، شكرًا لكم يا رفاق  وشكرًا جزيلا لكل فرد في النادي لمساعدتي على العودة أقوى".

 

تأهل فريق أرسنال لثمن نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه على برينتفورد بهدف دون مقابل، فيالدور الثالث.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ريس نيلسون من متابعة لتمريرة إيدي نيكيتاه، في الدقيقة الثامنة، ليقود أرسنال الدور المقبل.

وشارك المحترف المصري محمد النني مع فريقه آرسنال كبديل منذ الدقيقة 82، وهي المشاركة الأولى له هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.


 ويرتبط النني بعقد مع آرسنال حتى نهاية الموسم الحالي.

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