سعاد صالح : الرسول لم يضرب أيًا من زوجاته.. عاملهن بالمودة والرحمة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن كل مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مسجلة في القرأن الكريم، معلقة “الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم قال ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ"، وتلك الأية تدل على ضرورة تطبيق العدل بين الزوجات".

وقالت سعاد صالح، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مي البحيري"، أن الرسول الكريم لم يضرب أيا من زوجاته، مؤكدة أنه كان يتعامل معهن بالمودة والرحمة.

التعلم من قيم النبي

وتابعت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الحياة الزوجية لا بد أن تقوم على المساعدة بين الزوج والزوجة، مؤكدة أنه ليس عيبا على الرجل مساعدة زوجته، والتعلم من قيم النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.