عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده في تركيا إلى أردوغان

جانب من تقديم أوراق
جانب من تقديم أوراق الاعتماد

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بان السفير السعودي لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر، قدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وفي السياق ذاته كان قد قدم السفير عمرو الحمامي أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التركية.


وذكرت وزارة الخارجية المصرية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم - أن السفير عمرو الحمامي عبر - للرئيس التركي - عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكداً اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية، والارتقاء بها في المجالات كافة.


من جانبه، نقل الرئيس التركي خالص تحياته الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على الإرث التاريخي والحضاري المشترك بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأهمية استعادة أطر التعاون بين مصر وتركيا على الأصعدة كافة، مثنياً على مستوى العلاقات التجارية، مبرزا ضرورة الوصول بها إلى آفاق أرحب في أقرب فرصة؛ أخذا في الاعتبار أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

أردوغان يوجه رسالة لـ السيسي خلال تسلمه أوراق أول سفير مصري بتركيا

أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في تركيا منذ 10 سنوات

ترشيحاتنا

لليوم الثالث.. أعضاء مستقبل وطن ومواطنو الشرقية بالآلاف أمام مكاتب الشهر العقاري|صـور

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

لفترة محدودة.. سكودا كودياك بأقل من نصف سعرها في مصر

هل تمتلك فنلندا أسلحة نووية بعد انضمامها إلى "الناتو" ؟

أمياباور الإماراتية تنفذ مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرة 1500 ميجاوات في مصر

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حقنة مضاد حيوي واحدة

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

عادة نفعلها يوميا تسبب أصعب أنواع الصداع .. اكتشفها

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ