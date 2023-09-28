نسرين أمين برفقة خالد الصاوي وباسم سمرة في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين أمين في الصور برفقة الفنان خالد الصاوي والفنان باسم سمرة مما نال اعجاب الجمهور.

كشفت النجمة نسرين أمين سر اعتذارها عن مسلسل " تحت الوصاية" التي لعبت بطولته النجمة منى زكي وعرض في رمضان الماضي 2023.

وقالت نسرين أمين خلال ندوتها في موقع صدى البلد" اعتذرت عن تحت الوصاية بسبب ضيق الوقت وان المسلسل يحتاج مجهود كبير وكنت قد تعاقدت على مسلسل بابا المجال".

تابعت :" المسلسل كان يحتاج لسفر معظم الوقت وهو بمثابة مسلسل 30 حلقة وكان من الصعب أن أصور في المسلسلين معا".