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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ كارثي.. الجيش الأوكراني يسقط في الفخ الروسي

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات الروسية تدمر الدبابات الغربية التي استخدمها الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد في اتجاه زابوريجيا.

وأضاف ريتر، أنه "في سبتمبر، تخلت القوات المسلحة الأوكرانية عن آخر ثلاثة ألوية النخبة إلى رابوتين... وقد تم بالفعل تدمير دبابات ليوبارد، ويتم تدمير دبابات تشالنجر في الوقت الحالي، وسيحدث نفس الشيء مع دبابات أبرامز".

ولفت إلي أن “الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بدباباتها في الوقت الخطأ، حيث لن يكون من الممكن استخدامها بشكل فعال بعد الآن بسبب اقتراب موسم الطين”.

وأوضح ريتر أنه “بالإضافة إلى ذلك، نحن نتحدث عن نماذج قديمة ليست جيدة في القتال”.

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وأضاف أن “الجيش الأوكراني وقع في فخ روسي في رابوتين، معتقدًا أنه يستطيع اختراق الدفاعات في هذا المكان بسهولة. ونتيجة لذلك، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، لكنها لم تتمكن من تحقيق هدفها”.

زابوريجيا القوات الروسية أوكرانيا الجيش الأوكراني

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