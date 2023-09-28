إقبال كبير على شراء حلوى المولد بالسيدة زينب.. شاهد

شهدت محلات بيع حلوى المولد النبوي الشريف بمحافظة القاهرة تحديدا منطقة السيدة زينب ، إقبالًا ملحوظًا من الأهالي على شراء حلوى المولد النبوي الشريف باختلاف أنواعها .

ورصدت عدسة موقع صدى البلد إقبالا كبيرا على شوادر بيع حلاوة المولد بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح حلاوة المولد على بطاقات التموين ضمن المقررات المتاحة على فارق نقاط الخبز حيث يمكن للمستفيدين من بطاقات التموين الحصول على علبة حلاوة مولد خلال صرف مقررات فارق نقاط الخبز.



أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

سعر العلبة الكيلو 85 جنيها، وعلبة وزن كيلو جرام لوكس سعرها 100 جنيه.

سعر علبة وزن 2 كيلو جرام سادة لوكس مبلغ 200 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرامات سادة لوكس 350 جنيها.

سعر علبة وزن 5 كيلو جرامات سادة لوكس 600 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو فاخرة مكسرات 300 جنيه.

سعر علبة وزن 3 كيلو فاخرة مكسرات 450 جنيهًا.

سعر علبة وزن 5 كيلو فاخرة مكسرات 750 جنيهًا.