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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتوفير الميزانية .. طريقة عمل البصل البودر

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقليل تكاليف استخدامك يمكن أن تتعرفي علي  طريقة عمل البصل البودر
الطريقة الاولى
1- احضري كمية البصل المراد تحويله الى بودرة و قشريه و أغسليه ثم قومي بتقطيعه حلقات رفيعة.
2- قومي بفرد الحلقات في صنية او أطباق واسعة و ضعيها في الشمس لمدة ثلاثة أيام أو أكثر حسب درجة الحرارة .
3- أحضري البصل المجفف في الشمس و ضعيه في صنية فرن و أدخليه الى فرن تم تسخينها على درجة حرارة أقل من المتوسط و تابعي شرائح البصل حتى لا تحترق و عندما تصل الى اللون الذهبي أخرجيها من الفرن و إفرديها في وعاء آخر و إتركي البصل حتى يجف تمامًا .
4- بعد التأكد من جفاف البصل ضعيها في المطحنة و قومي بطحنها جيدًا و عبئيها في برطمانات او في علب التوابل .
5- يمكن الإكتفاء بتجفيف البصل في الشمس دون إدخاله الفرن و طحنه او الإحتفاظ به في شكل شرائح رقيقة و يفضل عند تجفيفه و أثناء وضعه في الشمس تفكيك الحلقات عن بعضها البعض .

الطريقة الثانية .
1- احضري كمية البصل التي سيتم تجفيفها و قشريها و أغسليها ثم قطعيها حلقات او جوانح رفيعه و فككيها عن بعضها .
2- قومي برص حلقات البصل في صنية فرن و سخني الفرن لمدة 10 دقائق ثم أدخلى صنية البصل الى الفرن و إتركيها مدة 20 دقيقة ثم أطفئي الفرن و إتركي البصل بها حتى تبرد مع متابعة البصل بين الوقت و الآخر .
3- أخرجي حلقات البصل من الفرن ستكون إكتسبت لونًا ذهبيًا و إتركيها في مكان مفتوح او متجدد الهواء لمدة ساعة حتى تجف تمامًا او أقل او أكثر حسب درجة جفاف البصل حين إخراجه من الفرن .
4- ضعي الحلقات بعد التأكد من جفافها في المطحنة و إطحنيها بشكل جيد لتحصلي على بودرة بصل و عبئيها في برطمانات او في علب.

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