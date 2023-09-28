لتوفير الميزانية .. طريقة عمل البصل البودر

اذا كنتي تحاولين تقليل تكاليف استخدامك يمكن أن تتعرفي علي طريقة عمل البصل البودر

الطريقة الاولى

1- احضري كمية البصل المراد تحويله الى بودرة و قشريه و أغسليه ثم قومي بتقطيعه حلقات رفيعة.

2- قومي بفرد الحلقات في صنية او أطباق واسعة و ضعيها في الشمس لمدة ثلاثة أيام أو أكثر حسب درجة الحرارة .

3- أحضري البصل المجفف في الشمس و ضعيه في صنية فرن و أدخليه الى فرن تم تسخينها على درجة حرارة أقل من المتوسط و تابعي شرائح البصل حتى لا تحترق و عندما تصل الى اللون الذهبي أخرجيها من الفرن و إفرديها في وعاء آخر و إتركي البصل حتى يجف تمامًا .

4- بعد التأكد من جفاف البصل ضعيها في المطحنة و قومي بطحنها جيدًا و عبئيها في برطمانات او في علب التوابل .

5- يمكن الإكتفاء بتجفيف البصل في الشمس دون إدخاله الفرن و طحنه او الإحتفاظ به في شكل شرائح رقيقة و يفضل عند تجفيفه و أثناء وضعه في الشمس تفكيك الحلقات عن بعضها البعض .

الطريقة الثانية .

1- احضري كمية البصل التي سيتم تجفيفها و قشريها و أغسليها ثم قطعيها حلقات او جوانح رفيعه و فككيها عن بعضها .

2- قومي برص حلقات البصل في صنية فرن و سخني الفرن لمدة 10 دقائق ثم أدخلى صنية البصل الى الفرن و إتركيها مدة 20 دقيقة ثم أطفئي الفرن و إتركي البصل بها حتى تبرد مع متابعة البصل بين الوقت و الآخر .

3- أخرجي حلقات البصل من الفرن ستكون إكتسبت لونًا ذهبيًا و إتركيها في مكان مفتوح او متجدد الهواء لمدة ساعة حتى تجف تمامًا او أقل او أكثر حسب درجة جفاف البصل حين إخراجه من الفرن .

4- ضعي الحلقات بعد التأكد من جفافها في المطحنة و إطحنيها بشكل جيد لتحصلي على بودرة بصل و عبئيها في برطمانات او في علب.