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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكا تحاول إنقاذ 23 أسدا ونقلها من السودان.. ما القصة؟

اسد
اسد

يشهد السودان اشتباكات دامية منذ شهور، بينما تتوالى الجهود لإنقاذ التراث الذي تعتبر حديقة السودان للحياة البرية أبرزها.

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وكشف مدير حديقة الحيوان السودانية عثمان صالح، بأن آخر عمليات الإنقاذ هي عملية نقل عدد من المفترسات من داخل الحديقة لرعايتها بدول أخرى.

 

وأكد أن الحيوانات المنقولة للخارج هي عبارة عن أسود وسيتم نقلها لوجهتين الأولى غربية وهي الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى عربية وهي الأردن، مشيرًا إلى أن عدد الحيوانات المنقولة للخارج ستبلغ 23 أسدا.


وسيتم توزيع بقية الحيوانات إلى محميات طبيعية في ولايات السودان الأخرى، وفقا لصالح.

 

وأفاد بأن السبب الرئيسي لنقل الحيوانات هو وقوع الحديقة داخل منطقة الباقير بجنوب الخرطوم، وهي منطقة تشهد قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما عرض الحديقة للقصف عدة مرات.

السودان حديقة التراث

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