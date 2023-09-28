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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصفها بشباك الاتحاد.. الغاني ياو أنور ماكينة أهداف في الإسماعيلي

مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز .

سجل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي الهدف الأول عن طريق اللاعب التونسي حمدي النقاز من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وتعادل فريق الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 من عمر المباراة بعد محاولات على مرمى أحمد عادل حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي .

وتمكن عبد الرحمن مجدي من تسجيل هدف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن الغاني ياو أنور جناح فريق الكرة الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي من تسجيل الهدف الثالث للدراويش.

وتعرض احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي لإصابة قوية، بعد تدخل احد لاعبي الاتحاد معه بقوة داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز يحصد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي اول ثلاث نقاط في الموسم الحالي، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز السابع. 

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أرقام جناح الإسماعيلي 

الغاني ياو أنور جناح قلعة الدراويش حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي والاتحاد السكندري 

الغاني ياو أنور سجل مع فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي 8 أهداف منذ انتقاله إلى قلعة الدراويش.

وسجل الغاني ياو أنور جناح فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي في مرمى الاتحاد السكندري 4 أهداف. 

الاسماعيلي إيهاب جلال الاتحاد السكندري الدوري حمدي النقاز الغاني ياو أنور احمد عادل عبد المنعم

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