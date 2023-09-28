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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مش بس الزمالك .. أندية الدوري توجّه أصابع الاتهام للحكام بسبب أخطائهم

مباراة الزمالك والمقاولون
مباراة الزمالك والمقاولون العرب

لم تقتصر الأخطاء التحكيمية على منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، بل وصل مداها إلى مسابقة دوري المحترفين في القسم الثاني.
 

بعد شكوى نادي الزمالك ضد الحكم الدولي أمين عمر بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة المقاولون العرب تقدم نادي القناة باحتجاج رسمي ضد عمرو الشناوي حكم مباراة القناة وبروكسي فى الدوري بالقسم الثاني. 
 

أعقبها قيام نادي فاركو بتقديم شكوى ضد حمادة القلاوى حكم مباراة فاركو والمصري البورسعيدي بداعي الأخطاء التحكيمية الصادرة في اللقاء التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

صدى البلد يرصد شكاوى الأندية خلال الموسم الجديد ضد الأخطاء التحكيمية في الدوري الممتاز والقسم الثاني.

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فاركو يشكو حكم مباراة المصري في الدوري 

 

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تقديم فاركو شكوى ضد حكم مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت فى الدوري الممتاز.

 

كان حمادة القلاوى حكم مباراة فاركو والمصري البورسعيدي رفض احتساب ركلة جزاء لصالح سيف تيري لاعب فاركو بعد العودة الي تقنية الفيديو. 

 

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك : خاص.. فاركو يقرر التقدم بشكوى ضد حكم مباراة المصري البورسعيدي.

 

وحقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد في المبارة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو منشورا بعد الخسارة في المباراة في الدوري المصري عبر موقع فيسبوك.
 

وكتب الحساب الرسمي: "هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟!".

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الزمالك يحتج على الحكم الدولي أمين عمر 
 

أرسلت إدارة نادي الزمالك شكوى رسمية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ضد الحكم الدولي أمين عمر بعد الأخطاء التحكيمية في مباراته أمام المقاولون العرب.
 

وطالبت إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب يداعي عدم احتساب أمين عمر ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض فى مواجهة نظيره فريق المقاولون العرب.
 

كما طالب نادي الزمالك بالتحقيق مع الحكم الدولي أمين عمر فى أخطاء مباراة المقاولون العرب التحكيمية وعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض واستبعاده من إدارة مبارياته ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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القناة يشكو الحكم عمرو الشناوي
 

تقدم نادي القناة بشكوى رسمية ضد حكم الساحة عمرو الشناوي إلى اتحاد الكرة.
 

وتضمنت الشكوى مطالبة نادي القناة اتحاد الكرة بضرورة التحقيق مع حكم الساحة عمرو الشناوي في الأخطاء التحكيمية الصادرة بلقاء القناة وبروكسي في دوري المحترفين بالقسم الثاني.

شكوى القناة
الدوري دوري المحترفين الزمالك أمين عمر نادى القناة نادي فاركو المصري البورسعيدي

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