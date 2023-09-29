تبدأ من 669 ألف جنيه .. 5 سيارات SUV "زيرو" |صور

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات، ومن بينها فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تنال شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى تصميمها الخارجي المرتفع نسبيًا والذي يمنحها أفضلية التعامل مع بعض التضاريس، بالاضافة إلى مساحتها الرحبة، والتجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل إصدار وعلامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية SUV زيرو تبدأ من 669 الف جنيه.

سيارات رياضية

1 - بايك X3

تأتي السيارة بايك X3 2023 بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات دفع أمامي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة اجمالية قدرها 116 حصانا، و148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يتراوح السعر الرسمي للسيارة بين 669,000 جنيه و 769,000 جنيه.

سيارات رياضية

2 - ميتسوبيشي اكليبس كروس

يبدأ السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 من 1,160,000 جنيه للفئة الاولى و 1,225,000 جنيه للثانية، و 1,285,000 جنيه للفئة الثالثة، و 1,355,000 جنيه للرابعة كاملة التجهيزات، وتعتمد السيارة على محرك تيربو 1500 CC، بقوة 150 حصانا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل حركة CVT أوتوماتيك من 8 سرعات، ومدة قدرها 8.6 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سيارات رياضية

3 - أوبل جراند لاند

يبدأ سعر السيارة اوبل جراند لاند 2024 من 1,449,990 جنيه إلى 1,649,990 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 163 حصانا، و240 نيوتن متر، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، مع ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 نقلات، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

سيارات رياضية

4 - شيري تيجو 7 "برو"

تقدم السيارة شيري تيجو 7 "برو" 2023 بسعر يبدأ من مليون جنيه للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية الى مليون و100 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 154 حصانا، و210 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سيارات رياضية

5 - سوزوكي جراند فيتارا

تأتي السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بتصميم رياضي، مع فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يتراوح بين 1,499,900 جنيه و 1,549,900 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 103 أحصنة، و138 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة مكون من 4 سرعات أوتوماتيكية.