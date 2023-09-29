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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هامر وشيفرولية .. مزاد سيارات جمارك نويبع والسويس في هذا الموعد

صدى البلد

تلقى مزادات السيارات اقبال كبير بين محبي هذا المجال، ومن وقت إلى اخر تلعن الكثير من الهيئات عن مزاد جديد خاصة بها، اخرها هيئة الخدمات الحكومية في مصر والتي حددث يوم العاشر من اكتوبر القادم، لانطلاق مزاد جديد يضم سيارات جمارك نويبع والسويس.

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وتبدأ جلسة المزاد يوم 10 اكتوبر تحدديًا في تمام الساعة 12 ظهراً،     في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، ويمكن الحصول على كراسة الشروط بسعر يبلغ 400 جنيه شامل الضريبة.

 

السيارات المشاركة في مزاد جمارك نويبع والسويس 10 اكتوبر 

 

يضم المزاد عدد كبير من السيارات ومنها هامر H3 موديل 2006 ، وشيفروليه ترافيرس LS موديل 2013، و سيارة فورد بمحرك سداسي الاسطوانات، و لنكولن 6 سلندر 2008، والنسخة جي إم سي انفوي موديل 2005، وسيارة تويوتا كريسيدا 1996.

 

ويحتوي المزاد ايضا على كلا من السيارة كرايسلر فوياجر موديل 2023، و تويوتا برادو لاندكروزر 2005، و تويوتا كورولا 2011، بالاضافة إلى رأس جرار مرسيدس 2001، و ميتسوبيشي جرانديز، وعدد 2 اوتوبيس مرسيدس موديل 2015، والسيارة كاديلاك KDSG موديل 2004، بينما تضم مزادات نويبع النسخة تويوتا بيك أب موديل 1982، والسيارة لكزس RX330

سيارات مزاد مزادات السيارات مزاد جمارك نويبع مزاد جمارك نويبع والسويس 10 أكتوبر

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