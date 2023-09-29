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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات.. وانخفاض كبير في أسعار الذهب|أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

توضيح عاجل من التنمية المحلية بشأن تطبيق المواعيد الشتوية.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر.

 

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

قرار عاجل من التعليم بشأن تطوير نظام الثانوية العامة .. فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الجديد.

 

بسبب قرار حكومي.. انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن انخفاض أسعار الذهب في الأسواق في الوقت الحالي جاء بسبب قرار حكومي، وتدخل الحكومة بشأن أسعار الذهب في مصر، إذ أن الارتفاع الجنوني الذي حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة كان يجب أن يكون له وقفة. 

تامر أمين : اللى عايز يكون أخو الشيطان يشتري آيفون 15

علق الإعلامى تامر أمين على وصول سعر هاتف  iPhone 15 Pro الجديد الذي طرحته شركة Apple لـ 100 ألف جنيه. 

 

الوطنية للانتخابات: لن نستخدم الهيئة لتشويه الآخرين عبر وقائع مختلقة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم وقوع أية مخالفات أو محاباة أو مضايقات لأحد من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بانتخابات الرئاسة، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل.

 

بشرى من النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيعرض على البرلمان ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع

 

بكري: الرئيس اتخذ قرارًا لا يستطيع الإقدام عليه سوى الأبطال.. وأنقذ الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي اتخذ قرارا لا يستطيع أن يقدم عليه سوى الأبطال، وكان يعلم أنه هدف لتنظيم ارهابي منظم كان ينخر في عظم المجتمع، فتصدى لهم وحافظ على الشعب المصري.

 

أخدت حقي بشكل حلو مكنتش أتخيله.. سيد عبدالحفيظ: 4 أشياء تعدل مزاجي|فيديو

رصدت قناة "العربية" تقريرًا عن تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في صفوف النادي الأهلي، والتي أثار فيها غضب قطاع كبير من جماهير الفارس الأبيض من خلال تعليقاته، وسط متابعة قوية من جماهير الفارس الأبيض لكل ما يُنشر حول نادي الزمالك.

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