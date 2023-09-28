أخدت حقي بشكل حلو مكنتش أتخيله.. سيد عبدالحفيظ: 4 أشياء تعدل مزاجي|فيديو

بينها تصريحات قفشة

رصدت قناة "العربية" تقريرًا عن تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في صفوف النادي الأهلي، والتي أثار فيها غضب قطاع كبير من جماهير الفارس الأبيض من خلال تعليقاته، وسط متابعة قوية من جماهير الفارس الأبيض لكل ما يُنشر حول نادي الزمالك.

سيد عبد الحفيظ 4 أشياء تغير ”مودي"

وجاء في مقطع الفيديو الخاص بقناة "العربية"، الذي تم طرحه تحت عنوان "4 أشياء تدفع سيد عبد الحفيط للضحك" إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي قد كشف عن الأربع أشياء التي تدفعه للضحك، والتي تحدث عنها، خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب".

وقال سيد عبد الحفيظ خلال الفيديو أن ما يدفعه للضحك هو آخر 10 دقائق من مباراة الأهلي والزمالك، ومباراة الوداد شهر يونيو الماضي، وتصريحات محمد مجدي آفشة، والأفلام القديمة.

وأضاف مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، أن له تصريح شهير أن الكرة بها متغيرات كثيرة، وهذا التصريح دائما ما كان محمد شريف لاعب الأهلي السابق يتحدث به حينما يتم فرض أي عقوبات في النادي الأهلي.

وأثارت تصريحات سيد عبد الحفيظ، حول ذكره نادي الزمالك، ومباراة القمة، غضب عدد من جماهير الفارس الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي سياق منفصل، تحدث سيد عبد الحفيظ خلال الحوار حول أسباب رحيله عن صفوف النادي الأهلي، ليكشف عن أسباب الرحيل المفاجئ عن صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، قائلا: "أنا ممكن يكون ليا حق وأنا خدته تالت ومتلت سواء وأنا موجود أو بعد ما مشيت من النادي الأهلي، أنا خدت حقي بشكل حلو جدا مكنتش أتخيله أبدا".

وتابع مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، أن المارد الأحمر له حق عليه وعلى الجمهور، إذ يوجد بعض الثوابت التي يجب التأكيد عليها، "حق النادي الأهلي أعلى من أي شيء".

وحول رحيله عن صفوف النادي الأهلي، عقب سيد عبد الحفيظ، قائلا إن رحيله من منصب مدير الكرة كان قرار من لجنة التخطيط في النادي الأهلي، وتم إبلاغه يوم الجمعة عقب مباراة المصري، وذلك بعد عقد جلسة مع لجنة التخطيط مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وحسام غالي، ومحسن صالح، وزكريا ناصف.