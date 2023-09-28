تامر أمين : اللى عايز يكون أخو الشيطان يشتري آيفون 15

علق الإعلامى تامر أمين على وصول سعر هاتف iPhone 15 Pro الجديد الذي طرحته شركة Apple لـ 100 ألف جنيه.

وأكد تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، قائلا:" اللى عاوز يشترى الموبايل هو حر، لكن أنا بقول شراء هاتف بـ 100 ألف جنيه أنعره وفشخرة كدابة وإسراف، لو عاوز تبقى أخو الشيطان اشترى موبايل آيفون 15 الجديد".

56 ألف جنيه

وبشأن وصول سعر الموبايل الجديد لـ 100 ألف جنيه وأكثر، اضاف أمين قائلا:" لو حسبنا الدولار بأعلى سعر صرف ممكن سعر الهاتف فى أمريكا هيبقى 56 ألف جنيه وفى الإمارات بـ 58 ألف جنيه ".

واستنكر تامر أمين جشع بعض التجار الذي يتملكهم بعد رفع سعر آيفون الجديد لـ 100 ألف جنيه.