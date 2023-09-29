حفيدة نجاح سلام: كانت تعشق مصر وظروفها الصحية منعتها من العودة لها

قالت دلال فداء، حفيدة الفنانة نجاح سلام، إن الفنانة نجاح سلام كانت مقيمة في لبنان وغير قادرة على السفر نهائيا بسبب ظروفها الصحية قبل وفاتها، وكانت تعشق مصر، وكانت ترغب في العودة لمصر، "كانت تبكي كثيرًا حينما تسمع أي أغاني عن مصر، وبتحب مصر جدا، ولكن ظروفها الصحية منعتها من نزول مصر".

حفيدة نجاح سلام: جدتي كُرمت وحصلت على وسام كبير في لبنان

وأضافت "فداء" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن حب نجاح سلام لمصر وانتمائها كبير، وأورثته لكل أحفادها وأبنائها، لافتة إلى أنها كانت تعشق مصر بكل جوارحها.

وتابعت حفيدة الفنانة نجاح سلام، أن الفنانة الراحلة حصلت على وسام كبير في لبنان في الوقت الحالي، وهو وسام يليق بها وبمسيرتها الفنية.