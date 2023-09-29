ختام برنامج تدريب المراجعة الخارجية لضمان جودة التعليم بسيناء

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،شمال سيناء، ختام فعاليات تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تنفيذاً لتعليمات أ.د رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.



الدورة الرابعة

وأفادت الدكتورة ازهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة، بأن اليوم هو ختام الدورة الرابعة من تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث أقيم هذا التدريب يقام لأول مرة بشمال سيناء وذلك بعد موافقة الهيئة علي إرسال نخبه من أفضل المدرسين لديها الي محافظة شمال سيناء لعقد هذا التدريب ، بمدرسه العريش الفندقيه وعدد المتدربين ٢٥ متدربا، وذلك وفقاً لمعايير هيئة الجودة.



وألقى وكيل الوزارة، بكلمة شكر فيها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على تنظيم هذا التدريب لأول مرة على أرض محافظة شمال سينا ء ولإختيارها للقيادات التدريبية المتميزة للقيام بعملية التدريب .

وقدم الشكر والتقدير لإدارة الجودة بقيادة الدكتورة أزهار عبد المنعم مدير الإدارة، لمجهودهم المبذولة لنجاح هذا التدريب .

قام بإلقاء المحاضرات ،د. هيثم عبد الستار،وقد تم تكريمه ومنحه شهادة تقدير من المديرية وذلك تقديراً لمجهوداتها المبذولة لنجاح هذا التدريب،كما تم تكريم إدارة الجودة والمتدربين .