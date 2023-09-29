القومي للإعاقة: حققنا إنجازات كثيرة بفضل القيادة السياسية.. ولأول مرة تعميم ورقة انتخاب على طريقة برايل خلال الاستحقاقات الرئاسية

حلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضيفة على الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

القومي للإعاقة: لأول مرة تعميم ورقة انتخاب على طريقة برايل خلال الاستحقاقات الرئاسية

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه لأول مرة سيتم تعميم ورقة انتخاب على طريقة برايل خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، "تعميم ورقة انتخاب على طريقة برايل خلال الانتخابات الرئاسية ستكون في جميع اللجان الانتخابية"، موضحه: "هناك بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات يسهل تصويت ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية".

وأشادت ببروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكده أن هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه لتمكين ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتعلم من المشاركات في الانتخابات السابقة.



نسير في الطريق الصحيح.. القومي للإعاقة: حققنا إنجازات كثيرة بفضل القيادة السياسية

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تسير في طريقها الصحيح.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،: "نسير في طريقنا الصحيح، وعملنا إنجازات كثيرة بفضل القيادة السياسية"، مشيرة: "القيادة السياسية على إيمان كامل أنه لابد من جميع فئات المجتمع أن تكون شركاء في التنمية".

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوو الإعاقة عدد لا يستهان به"، معقبه: "إذا لم تعمل الدولة على هذه الجزئية فهي الخسرانة"، متابعة: "القيادة السياسية واعية جدا لهذا المبدأ إلى جانب الإنسانية الكبيرة لدى الرئيس السيسي، ونرى ترجمة لغة الإشارة في الحفلات والمؤتمرات الهامة سواء الرئاسية أو غيرها من الفاعليات الهامة الدولية والمحلية".



القومي للإعاقة: القانون لم يترك قطاعا إلا ووضع فيه حقوقا لذوي الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا في عام 2014 في الدستور.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،: "لجنة الخمسين، التي تشكلت بقرار من الرئيس الأسبق عدلي منصور، لتعديل الدستور، كانت تضم 9 أشخاص من ذوي الإعاقة وقالوا رأيهم في الدستور".

وأشارت إلى أن هناك 9 بنود تم درجها في الدستور تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في الدستور المصري 2014، مضيفه: "ذوي الإعاقة شاركوا أيضا في قانون 10، وكنت أحد المشاركين في الحوار المجتمعي، وقانون 10 لعام 2018 لم يترك أي قطاع إلا ووضع فيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأرى أنه قانون عبقري".