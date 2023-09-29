عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بخطف روح طليقته في العمرانية: مش قادر أتخيلها مع حد غيري

صدى البلد

باشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع عاطل أنهى حياة طليقته أمام مصنع تعمل به بدائرة قسم شرطة العمرانية وسلم نفسه للشرطة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلق المجنى عليها منذ عام ولديه منها طفل وطفلة، وعلم مؤخرا بخطبتها فترصد لها بالشارع وانهى حياتها، ورصد مقطع فيديو المتهم وهو يرتكب الجريمة. 

 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأفاد أنه لم يستطع أن يتخيل أن تكون طليقته لغيره، وأنه أقبل على التخلص منها بعدما فشل بكل الطرق في الصلح بينهما.

 

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

 

شاب ينهي حياة طليقته أمام مصنع بالعمرانية | تفاصيل صادمة

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسبابها.

 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة أمام مصنع ملابس بدائرة قسم شرطة العمرانية. 

 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة عمرها 32 سنة، مصابة طعنتين بالبطن والصدر وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة. 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

خطف روح طليقته العمرانية انهى حياة طليقته قسم شرطة العمرانية الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

موضوعات متعلقة

حاطط حشيش في الشيكولاته.. حيثيات حبس ماريو بعد ضبطه في مطار القاهرة

سرقت الحمار ليه؟ عاطل ينهي حياة عربجي في الجيزة| تفاصيل صادمة

وسط حالة من الحزن|تشييع جثمان موظفة جامعة القاهرة من مسجد السيدة نفيسة

عروسة الجنة.. انهيار أسرة موظفة جامعة القاهرة أثناء خروج جثمانها من المشرحة

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

بنفس سلاح الجريمة .. كيف عاقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة؟

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

تعميم نشرة بسيارته.. فرق بحث تتعقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

المتهم بخطف روح طليقته في العمرانية: مش قادر أتخيلها مع حد غيري

هنودع الأجواء الحارة.. طقس خريفي مع بداية الأسبوع وأمطار متفرقة

المراغي قارئا والعواري خطيبا.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الأزهر

التصالح عاد من جديد.. خصم 25% من الرسوم ومفاجأة للمخالفين بعد أيام

هجوم أوكراني بالمسيرات على روسيا

تقريبًا كان قايل لنفسه| تعليق ناري من طليقة شريف منير بعد انفصالهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

نشرة المرأة والصحة| شبيهة أمينة خليل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. أنواع مغشوشة من الأواني الإستانلس ستيل

طريقة عمل المولتون كيك

احذر.. أنواع مغشوشة من الأواني الأستانلس ستيل

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ