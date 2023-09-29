المتهم بخطف روح طليقته في العمرانية: مش قادر أتخيلها مع حد غيري

باشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع عاطل أنهى حياة طليقته أمام مصنع تعمل به بدائرة قسم شرطة العمرانية وسلم نفسه للشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلق المجنى عليها منذ عام ولديه منها طفل وطفلة، وعلم مؤخرا بخطبتها فترصد لها بالشارع وانهى حياتها، ورصد مقطع فيديو المتهم وهو يرتكب الجريمة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأفاد أنه لم يستطع أن يتخيل أن تكون طليقته لغيره، وأنه أقبل على التخلص منها بعدما فشل بكل الطرق في الصلح بينهما.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسبابها.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة أمام مصنع ملابس بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة عمرها 32 سنة، مصابة طعنتين بالبطن والصدر وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.