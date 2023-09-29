عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمام متحف الحضارة.. رامي صبري يحيى حفلا بمناسبة انتصارات أكتوبر

رامي صبري
رامي صبري

أعلن المطرب رامي صبري عن استعداده لإحياء حفل غنائي يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل أمام متحف الحضارة.

الحفل يقام بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر، ومن المفترض أن يقدم رامي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.

 

الغاء حفل رامي صبري فى الإسكندرية 

 

وأعلن الفنان رامي صبري عن الغاء حفله الاخير في الاسكندرية بسبب عدم الاتفاق مع منظمي الحفل . كتب صبري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: بعتذر لجمهوري في الاسكندرية لعدم حضوري حفل كلية أداب اللي كان مقرر إقامته يوم الخميس الموافق 28/9/2023 لعدم إلتزام منظم الحفلات وليد منصور بالاتفاقات بيننا لذلك قررنا إلغاء الحفل. وشكرًا ".

 

 

أخر حفلات رامي صبري 

 

واحيا رامي صبري مؤخرا حفلا غنائيا بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

وأعرب الفنان رامي صبري عن سعادته البالغة بنجاح حفلته الأخيرة بشبين الكوم، والذي أقيم مساء أمس الخميس وسط حضور عدد كبير من جمهوره. 

 

 

ونشر رامي صبري مجموعة من الصور الخاصة بحفل أمس وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام قائلا: “أكتر من 50 ألف أمس في حفل شبين الكوم لأول مرة وغلق جميع الشوارع المؤدية للحفل حضور جمهوري كبير من جميع الفئات العمرية”.

 

 وأضاف: “لذلك قررت مع فريق عمل الشركة الغناء في جميع المحافظات الفترة القادمة وده شرف كبير لينا،  شكرا شبين الكوم على الحفل المميز وحب ودعم الجمهور العظيم والحضور الغير مسبوق”.

رامي صبري المطرب رامي صبري متحف الحضارات حفل رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

مهاجم ليفانتي ليس الأول| نجوم رفضوا عروض الانضمام إلى النادي الأهلي.. أسماء مفاجأة

موضوعات متعلقة

احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. عمر كمال ومحمد شاهين يحييان حفلا غنائيا بالمنوفية

اليوم.. مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة على مسرح النافورة

أخبار الفن.. سوما تحكي تفاصيل مرضها وكزبرة يشارك في فيلم جديد

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

سوما عن أغاني المهرجانات: مليش فيها.. فيديو

مسار إجباري يطرح آخر أغنية في ألبومه الجديد بعنوان آسف

بطولة نور النبوي وكزبرة.. الإعلان التشويقي لفيلم الحريفة

نجم عالي .. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

ترشيحاتنا

انفجار في مسجد باكستاني أثناء الجمعة وسقوط السقف على المصلين

الرئيس السيسي تدخل لإنقاذه.. ماذا حدث لبطل كمال الأجسام أشرف فولة؟

وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

التقديم غدا.. الحكومة تعلن عن وظائف براتب يصل لـ7000 جنيه لجميع التخصصات

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ