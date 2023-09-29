أمام متحف الحضارة.. رامي صبري يحيى حفلا بمناسبة انتصارات أكتوبر

أعلن المطرب رامي صبري عن استعداده لإحياء حفل غنائي يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل أمام متحف الحضارة.



الحفل يقام بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر، ومن المفترض أن يقدم رامي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.

الغاء حفل رامي صبري فى الإسكندرية

وأعلن الفنان رامي صبري عن الغاء حفله الاخير في الاسكندرية بسبب عدم الاتفاق مع منظمي الحفل . كتب صبري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: بعتذر لجمهوري في الاسكندرية لعدم حضوري حفل كلية أداب اللي كان مقرر إقامته يوم الخميس الموافق 28/9/2023 لعدم إلتزام منظم الحفلات وليد منصور بالاتفاقات بيننا لذلك قررنا إلغاء الحفل. وشكرًا ".

أخر حفلات رامي صبري

واحيا رامي صبري مؤخرا حفلا غنائيا بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأعرب الفنان رامي صبري عن سعادته البالغة بنجاح حفلته الأخيرة بشبين الكوم، والذي أقيم مساء أمس الخميس وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

ونشر رامي صبري مجموعة من الصور الخاصة بحفل أمس وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام قائلا: “أكتر من 50 ألف أمس في حفل شبين الكوم لأول مرة وغلق جميع الشوارع المؤدية للحفل حضور جمهوري كبير من جميع الفئات العمرية”.

وأضاف: “لذلك قررت مع فريق عمل الشركة الغناء في جميع المحافظات الفترة القادمة وده شرف كبير لينا، شكرا شبين الكوم على الحفل المميز وحب ودعم الجمهور العظيم والحضور الغير مسبوق”.