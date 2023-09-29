بعد مغادرة السفير والدبلوماسيين لأوروبا.. سفارة أفغانستان تعلق أعمالها في الهند

أعلنت سفارة أفغانستان بالهند، اليوم الجمعة، تعليق أعمالها بعد مغادرة السفير ودبلوماسيين لأوروبا وطلبهم اللجوء.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ثلاثة من مسؤولي السفارة، اليوم الجمعة، إن السفارة الأفغانية في الهند علقت جميع العمليات بعد أن غادر السفير وكبار الدبلوماسيين الآخرين البلاد إلى أوروبا والولايات المتحدة حيث حصلوا على اللجوء.



ولا تعترف الهند بحكومة طالبان، وأغلقت سفارتها الخاصة في كابول بعد أن سيطرت طالبان على الحكم في عام 2021، لكن نيودلهي سمحت للسفير وموظفي البعثة المعينين من قبل الحكومة المدعومة من الغرب للرئيس الأفغاني المخلوع أشرف غني بإصدار التأشيرات والتعامل مع المسائل التجارية.



وقال مسؤولو السفارة إن خمسة دبلوماسيين أفغان على الأقل غادروا الهند.



وأشار أحد المسؤولين الأفغان إلى أن الحكومة الهندية ستتولى الآن المجمع الدبلوماسي وتصريف الأعمال.



وردا على سؤال حول هذه المسألة، قال مسؤول في وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي إنهم ينظرون في التطورات، دون إعطاء أي تفاصيل.



وجدير بالذكر أن الهند هي واحدة من اثني عشر دولة لديها بعثة صغيرة في كابول لتسهيل التجارة والمساعدات الإنسانية والدعم الطبي.



ووصلت التجارة الثنائية في الفترة 2019-2020 إلى 1.5 مليار دولار، ولكنها انخفضت بشكل كبير بعد تولي حكومة طالبان منصبها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظم مئات طلاب الجامعات الأفغان الذين يعيشون في الهند على الرغم من انتهاء صلاحية تأشيراتهم الطلابية مظاهرة في نيودلهي لحث الحكومة الهندية على تمديد إقامتهم.