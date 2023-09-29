قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي، اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسان جورج

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسان جورج عبر قناة أون تايم سبورتس 1، المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.



الأهلي ضد سان جورج

يدخل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، مباراة اليوم بدون ضغوط، بعدما حسم مباراتي الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويكفي الأهلي التعادل أو الخسارة بأقل من 3 أهداف لحسم التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي اتفق مع سان جورج على خوض لقاء الذهاب في القاهرة، في ظل حرمان الفريق الإثيوبي من اللعب في بلاده بقرار من الكاف، بسبب عدم مطابقة الملاعب الإثيوبية للمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي، أمس الخميس، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية.

فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

في المقابل، تبدو فرص سان جورج صعبة للغاية في التأهل للدور المقبل، بعد الهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب.