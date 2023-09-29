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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يطرح سؤالا قبل مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي

شوبير
شوبير

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير: "‏توقعاتك لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي؟.

 

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسحق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سان جورح الإثيوبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي تخطي نظيره سان جورج الإثيوبي اليوم الجمعة في إياب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق لقاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق سان جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

واختار الاتحاد الافريقى الكاف الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة لمباراة الأهلي الليلة أمام نظيره فريق سان جورج الإثيوبي على أن يعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.

وتذاع مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت. 

استقر السويسري مارسيل كولر على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الإثيوبي الذى جاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - أحمد عبد القادر.

شوبير

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