أضرار كارثية | فيضانات عارمة تضرب 3 دول

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :"شوارع اختفت.. فيضانات عارمة تجتاح تركيا واليونان وفيتنام مخلفة قتلى وأضراراً هائلة".



وظهر في التقرير أن هناك بلاد كثيرة حول العالم تعرضت لـ سيول جارفة، وسيارات غارقة، وشوارع اختفت ملامحها بالكامل.



وأوضح التقرير أن هناك فيضانات عنيفة تضرب دولا حول العالم، مخلفة خسائر مادية وبشرية جسيمة.



ففي اليونان العاصفة إلياس قلبت مناطق رأسًا على عقب، وقامت بغرق المناول والطرقات وأخرجت انهارًا عن محاريها.



وكشف التقرير أن هناك 17 شخصًا قتلوا على الأقل، بسبب العاصفة في اليونان، كما أن هناك فيضانات عارمة حدثت في تركيا وفيتنام.