وفاة كمال رحيم صاحب رواية "وكسة الشاويش"

رحل عن عالمنا منذ قليل الروائي كمال رحيم، الحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، حسب ما نشر الكاتب الروائي محمد علي إبراهيم عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

وكانت قد صدرت اخر أعماله خلال الساعات الماضية عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "وكسة الشاويش".

حصل كمال رحيم من مواليد 1947، على ليسانس الحقوق والشرطة فى يوليو عام 1968، ثم ماچستير القانون العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975، ودبلوم الإحصاء الجنائى من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 1978 بتقدير امتياز. ثم دكتوراة فى النظم السياسية والقانون الدستورى من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1986 بتقدير امتياز.

تدرج فى وظائف الشرطة حتى وصل إلى رتبة لواء، وعمل مفتشا للإنتربول المصرى فى فرنسا عام 1978، ثم صار مديرا له عام 1985 وحتى عام 1988.

درَّس القانون العام بأكاديمية الشرطة بسلطنة عمان عام 2005، وانتدب للإشراف على رسائل عدة بأكاديمية نايف للأمن بالسعودية وأكاديمية الشرطة بمصر.