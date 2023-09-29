الجزائر تدين التفجير الإرهابي في باكستان

أعربت الجزائر عن إدانتها وبأشد العبارات عملية التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الجمعة قرب مسجد في ولاية بلوشستان غرب باكستان.

وذكرت الجزائر في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الجمعة، بخالص تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها العاجل للمصابين، مُعربة عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية، حكومة وشعبا في هذا الظرف الأليم.

كما جددت رفضها التام لكافة أنواع العنف والاقتتال الطائفي وتأييدها للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الباكستانية لوقف هذه العمليات الإجرامية ضمانا لأمن واستقرار البلاد.