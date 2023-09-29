إعلان رسمي من الحكومة الإيطالية بشأن الرياضيين الليبيين المعتقلين بالدولة



أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عن قرب تسليم الرياضيين الليبيين المعتقلين في إيطاليا إلى السلطات الليبية.

جاء ذلك في لقائها مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بحسب صحيفة الساعة 24 الليبية.

وأبانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني موعد التسليم حيث قالت : سيكون قبل نهاية العام".

وفي سياق اخر؛ فقد زارت وحدات من رئاسة أركان القـ.ـوات البرية اللواء 128 معزز، قاعدة الويغ الجوية، التي تقع تحت حماية الكتيبة 101 مشاة.

وتفقدت الوحدات نقاط التفتيش الحدودية التابعة للكتيبة 101 مشاة بين دولتي النيجر وتشاد.