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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض فني وورش للأطفال في الذكرى التاسعة لافتتاح متحف السويس القومي

متحف السويس القومي
متحف السويس القومي

ينظم متحف السويس القومي معرضاً للوحات الفنية، وعدد من الورش التعليمية للأطفال، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة على افتتاحه، والذي يوافق يوم 29 سبتمبر من كل عام.

وأوضحت دينا السيد مدير المتحف، أن المعرض يعرض 30 لوحة فنية من أعمال طلبة المدارس، تعبر عن السلام والتعايش السلمي والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع مركز أرت هاوس لتنمية المواهب والحرف.

كما ينظم المتحف ورشة عمل تدريبية عن المنتجات التراثية والصديقة للبيئة،  بالتعاون مع ديوان عام محافظة السويس متمثل في وحدة السكان بالمحافظة، ومبادرة "رسائل البحر"، حيث يشارك فيها عدد 70 من الرجال والنساء والشباب والتي تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 47 سنة، بالإضافة إلى ورشة عمل فنية لتعليم استخدام الخامات القابلة للتدوير وتنفيذ عروسة المولد لعدد 15 طالب مدرسي تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 12 سنة.

تعرف على متحف السويس القومي
يُعد متحف السويس متحف إقليمي ثقافي يحتضن تراث محافظة السويس وآثارها، ويروى تاريخها الممتد عبر العصور. بدأت فكرة إنشاء متحف بعد انهيار المتحف القديم أثناء حرب 1967، حيث نُقلت جميع القطع الأثرية التي كانت معروضة به إلى مخازن المتحف المصري بالتحرير. تم إنشاء وافتتاح المتحف الحالي عام 2002، ثم تم غلقه للترميم والتطوير، وأعيد افتتاحه عام 2012.

يتكون المتحف من طابقين تفصل بينهما قاعة عرض مكشوفة، يُعرض بها مجموعة من الأعمدة الأثرية اليونانية والرومانية والإسلامية، بالإضافة إلى حديقة متحفية يُعرض بها نموذج لإحدى سفن أسطول الملكة حتشبسوت داخل حوض مياه صناعي. يضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية تحكي قصة وتاريخ حفر قناة السويس منذ عصور الأسرات المصرية القديمة وحتى العصر الحديث، من أبرزها تمثال الملك سنوسرت الثالث، صاحب أول محاولة لحفر القناة في مصر القديمة من عصر الأسرة الثانية عشر، كما تبرز تاريخ علاقات مصر التجارية، وحرفتي التعدين وبناء السفن، وأهمية المدينة فيما يتعلق برحلات الحج للأراضي المقدسة، وتاريخ قناة السويس الحالية، مع تخصيص قاعة كاملة لتاريخ السويس الحديث تُوثق بطولات أبناء المدينة خلال كفاحهم المسلح ضد الاحتلال البريطاني، وخلال معركة 1973 .
 

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متحف السويس متحف السويس القومي معرضا للوحات الفنية الورش التعليمية للأطفال افتتاح المتحف المنتجات التراثية

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